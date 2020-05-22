Небольшое потепление ожидается в субботу в Карелии

О погоде на 23 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, северный умеренный.
Ночью будет -1, +1 градус, днем потеплеет до +12.
В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный, северный умеренный.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +2, -3 градуса. Днем потеплеет до +16, у водоемов будет +8, +10 градусов.
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