Небольшое потепление ожидается в субботу в Карелии

О погоде на 23 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.



Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Ночью будет -1, +1 градус, днем потеплеет до +12.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, северный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +2, -3 градуса. Днем потеплеет до +16, у водоемов будет +8, +10 градусов.