Небольшой снег и мороз ожидаются в Карелии 6 марта

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О погоде на 6 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.
В Петрозаводске 6 марта будет облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер ночью северный, северо-западный. Днем западный, юго-западный умеренный.
Температура ночью составит -15, -17 градусов, днем -7, -9.
В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег. Ночью по восточным районам возможна метель. На дорогах гололедица.
Ветер ночью северный, северо-западный. Днем западный, юго-западный умеренный.
Ночью столбик термометра задержится на показателях -14, -19, на севере и в центре республики похолодает до -26 градусов. Днем температура составит -4, -9 градусов, на севере мороз до -12.
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