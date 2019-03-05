Небольшой снег и мороз ожидаются в Карелии 6 марта

О погоде на 6 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 6 марта будет облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северный, северо-западный. Днем западный, юго-западный умеренный.

Температура ночью составит -15, -17 градусов, днем -7, -9.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег. Ночью по восточным районам возможна метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северный, северо-западный. Днем западный, юго-западный умеренный.

Ночью столбик термометра задержится на показателях -14, -19, на севере и в центре республики похолодает до -26 градусов. Днем температура составит -4, -9 градусов, на севере мороз до -12.