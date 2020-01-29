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Небольшой снег выпадет в четверг в Карелии

Новости. Погода
17:00, 29 Января 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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О погоде на 30 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью подморозит до -7, -9 градусов, днем будет -4, -6.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях -8, -13 градусов, на севере похолодает до -20. Днем будет -7, -12 градусов, на севере подморозит до -15; на юге потеплеет до -1, -6 градусов.

 

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