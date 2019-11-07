Небольшой снег выпадет в пятницу в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 8 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит -7, -9 градусов, днем будет -4, -6.
В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег, днем на юго-западе – мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго- восточный, южный умеренный.
Ночью похолодает до -5, -10 градусов, местами до -18. Днем потеплеет до -2, -7 градусов, на юго-западе до +1.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
02.11.2019, 18:00
03.11.2019, 16:15
31.10.2019, 13:36
02.11.2019, 09:20
03.11.2019, 11:00
01.11.2019, 08:05
Аналитика
Сегодня 17:14
Политкухня
В Петрозаводске годовщину Великого Октября отметили праздничным шествием и митингом на главной городской площади.
Сегодня 15:54
Сегодня 09:26
05.11.2019 10:42
31.10.2019 15:41
Чтиво
Сегодня 09:46
Без политики
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
06.11.2019 14:44
05.11.2019 15:03
05.11.2019 14:33
Медиа
Новое
Сегодня 17:10
Опрос
Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?
Комментарии