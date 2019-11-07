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Новости. Погода
17:00, 07 Ноября 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Небольшой снег выпадет в пятницу в Карелии

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О погоде на 8 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -7, -9 градусов, днем будет -4, -6.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег, днем на юго-западе – мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго- восточный, южный умеренный.

Ночью похолодает до -5, -10 градусов, местами до -18. Днем потеплеет до -2, -7 градусов, на юго-западе до +1.

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