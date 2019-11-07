Небольшой снег выпадет в пятницу в Карелии

О погоде на 8 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.



Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -7, -9 градусов, днем будет -4, -6.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег, днем на юго-западе – мокрый снег. На дорогах гололедица.



Ветер юго- восточный, южный умеренный.



Ночью похолодает до -5, -10 градусов, местами до -18. Днем потеплеет до -2, -7 градусов, на юго-западе до +1.