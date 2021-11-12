Нечистоты сливают возле кладбища в городе Карелии (ФОТО)

Очевидцы увидели, как нечистоты сливают в лесополосе рядом с кладбищем в Сортавала.

В паблике Подслушано в Сортавала появились фотографии и свидетельства очевидцев, которые воскресным утром 21 ноября заметили, как цистерна сливает нечистоты в лесополосе в районе городского кладбища. Они также пожаловались на неприятный запах, который стоял в округе.

"Воскресное утро.....кладбище...сливается г....о... Больше, видимо, некуда... Вонь, не передать словами", - написали горожане в популярной группе.

Очевидцы, сфотографировавшие машину, которая сливала нечистоты, сообщили, что написали обращение главе Карелии Артуру Парфенчикову в связи со случившимся и попросили Минприроды Карелии, а также природоохранную прокуратуру отреагировать на обращение.