Недалеко от границы с Карелией обнаружен труп в сгоревшей машине

В Лаппеенранта нашли тело в сгоревшей машине – полиция подозревает убийство.

Власти еще не смогли установить личность погибшего, пишет yle.

Во вторник 22 мая в лодочной пристани Лауритсала в Лаппеенранта был найден сгоревший автомобиль с сильно обгоревшим телом внутри.

По информации полиции машина сгорела рано утром. Погибший был обнаружен в машине 13-летним подростком, позднее оказавшимся на месте события.

Согласно материалам предварительного следствия и результатам вскрытия, полиция подозревает тяжкое преступление. Происшествие расследуется как убийство.

В официальном пресс-релизе говорится о том, что полиция с помощью следственных действий вышла на след подозреваемого и получила представление о ходе событий.

В среду 23 мая были задержаны 4 человека из Лаппеенранта – женщина и трое мужчин. Задержания происходили в Лаппеенранта и Йоэнсуу.