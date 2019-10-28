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Новости. Политика
14:14, 28 Октября 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"Недавно вырыли в Вилге пожарный водоем – чтобы администрации перестали штрафы выписывать"

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Лидер "Деловой России" в Карелии Александр Калько рассказал о том, почему бизнес должен быть социально ответственным.

В конце сентября в Петрозаводске работала бизнес-миссия "Деловой России" - общественной организации, которая объединяет предпринимателей по всей стране. В Карелии представительство открылось совсем недавно, однако лидер регионального отделения Александр Калько уже сумел привезти в республику более десятка потенциальных инвесторов, которые входят в "Деловую Россию" и заинтересовались нашим регионом.

За чашкой кофе мы поговорили о том, как оценивают бизнес-климат в Карелии предприниматели из других регионов и как чувствует себя местное бизнес-сообщество. Зашел разговор и о социальной функции предпринимательства.

- Мы всегда оказываем социальную помощь, - рассказал Александр Калько. - Постоянно помогаем Вилговскому сельскому поселению, так как рядом находимся. Недавно вырыли в Вилге пожарный водоем – чтобы администрации перестали штрафы выписывать. Дорогу к нему сделали… В Сегеже помогли в строительстве хоккейной площадки, в Чалне участвовали в благоустройстве территории возле храма.  

А куда денешься, если жизнь такая?! Была ситуация в 35-й школе в Сулажгоре. Просто беда... Подрядчик набрал объектов и ничего не успел сделать. Линейка через 3 дня, в школе все разворочено, двор в строительном мусоре, родители и педагоги с лопатами пытаются как-то навести порядок… Конечно, мы помогли - вызвали туда трактор, собрали строительный мусор, заставили подрядчика его вывезти, почистили все, высадили газон. А как иначе?!

Я считаю, что это правильно. Уверен, что "Деловая Россия" будет объединять предпринимателей не только для защиты их прав, но и для совместной благотворительной и социальной деятельности.

Подробнее читайте в нашей традиционной рубрике "Кофе со сливками".

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Комментарии

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2019-10-28 14:21:44
Нынче незаконные песчаные карьеры стали называться пожарными водоемами ? Ох, ловкачи.
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