Недели спорта от Club Med сделают отдых еще интереснее

Многим любителям активного отдыха знакомы курорты французской сети Club Med.

Именно данная компания еще в середине прошлого века стала первопроходцем в деле организации каникул премиум-класса по системе all-inclusive. Посетители 70 первоклассных курортов бренда в самых живописных уголках 26 стран мира могу рассчитывать на чрезвычайно комфортный отдых, который будет приятен и полезен как для души, так и для тела.

Своим гостям в этом году компания подготовила действительно интересноеии уникальное предложение - недели спорта с профессиональными тренерами. Они пройдут в шести курортах туроператора с 20-го апреля по 30-е июня. В рамках сотрудничества Club Med с брендом Lacoste французский туроператор подготовил для отдыхающих интересную спортивную программу с участием звездных тренеров - Арно Клемана, Ги Форже, Жана Ван де Велде, Тома Леве.

Для участия в неделях спорта, достаточно будет сообщить об этом администратору уже по приезду. Такой спортивный отдых поможет легко поддерживать прекрасную физическую форму даже во время отпуска. В рамках программы Amazing Sport Experience от Club Med помимо стандартных занятий гости могут рассчитывать на:

утреннюю зарядку с тренером;

экспертные рекомендации по питанию;

мастер-классы и лекции от профессионалов;

тестирование на уровень спортивной подготовки;

программу вечернего восстановления;

участие в спортивных мероприятиях.

Курорты Club Med также предложат традиционные занятия гимнастикой, фитнесом и уроки на цирковой площадке. Все это уже включено в стоимость проживания. При этом каждый курорт будет иметь свою спортивную специализацию. Так, теннис-тур от Club Med Gregolimano поможет проникнуться искусством данной игры и освоить ее профессиональные тонкости, как взрослым, так и детям. В рамках новой программы занятия здесь пройдут 19-26 мая.

Поклонникам гольфа стоит присмотреться к курорту Club Med Da Balaia. Здесь освоить данную игру с помощью опытных спортсменов можно будет 13-30 мая и 17-24 июня. Кроме того, акцент на гольф будет сделан на курорте Club Med Marrakech la Palmeraie, который звездные тренеры посетят 16-30 июня. Попробовать данную игру с профессионалами смогут и гости Club Med Vittel Le Parc. Спортивные недели пройдут здесь 6-13 мая, с 26 мая по 2 июня и 24-30 июня.

Насладиться походом под парусом любители активного отдыха смогут в Club Med La Palmyre Atlantique, где программа Amazing Sport Experience запланирована на 6-13 мая и 3-10 июня. А вот в Club Med Opio En Provence с 10 по 17 июня можно усовершенствовать свои навыки как в гольфе, так и в теннисе.

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