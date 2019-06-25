"Неделя добра" в Петрозаводском техникуме городского хозяйства

Студенты Петрозаводского техникума городского хозяйства, обучающиеся по специальности "Право и организация социального обеспечения", стали активными участниками добровольческой акции "Весенняя неделя добра".

Вместе с социальными работниками Центра социального обслуживания населения "Истоки" первокурсники помогли пожилым людям в уборке квартиры, помыли окна, собрали дрова и, конечно же, просто пообщались с бабушками и дедушками. Для многих это был первый опыт практической профессиональной деятельности в будущей специальности.

Представители старшего поколения с радостью приняли помощь добровольцев, пообщались с ребятами, поделись воспоминаниями и интересными историями из своей жизни.

Особенно нас тронуло благодарственное письмо, которое пришло в адрес техникума от Анны Павловны Лавренюк, которой помогали студентки Екатерина Егорова и Ирина Лисицкая. "Благодарю вас за таких добросовестных студентов. Волонтеры пришли ко мне впервые. Девушки выполняли нелегкую и пыльную работу. Вопреки моим ожиданиям, они, очень уставшие, выполнили свою работу до конца, причем на совесть. Передайте им мою сердечную благодарность. Надеюсь, что такое отношение к порученному делу, станет хорошим примером для всех ребят", – написала в письме Анна Павловна.

Следует напомнить, что в 2019 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства будет осуществляться на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов). Подробнее о специальности "Право и организация социального обеспечения" можно узнать, перейдя по ссылке.

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение здесь.