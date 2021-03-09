Недобросовестный поставщик продуктов привез военнослужащим в Карелии плохое молоко

Недобросовестный поставщик продуктов питания для военнослужащих привлечен к административной ответственности, сообщили в военной прокуратуре Петрозаводского гарнизона.

Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона провела проверку соблюдения требований законодательства о продовольственном обеспечении военнослужащих.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью "Биолайн" в нарушение контрактных обязательств поставило для организации питания военнослужащих не соответствующее требованиям ГОСТу питьевое молоко.

В связи с выявленными нарушениями закона военным прокурором Петрозаводского гарнизона возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого Арбитражным судом Республики Карелия поставщик привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 350 тыс. руб.

Произведена замена некачественной продукции.