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Недобросовестный поставщик продуктов привез военнослужащим в Карелии плохое молоко

Новости. Общество
07:45, 10 Марта 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Недобросовестный поставщик продуктов питания для военнослужащих привлечен к административной ответственности, сообщили в военной прокуратуре Петрозаводского гарнизона.

Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона провела проверку соблюдения требований законодательства о продовольственном обеспечении военнослужащих.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью "Биолайн" в нарушение контрактных обязательств поставило для организации питания военнослужащих не соответствующее требованиям ГОСТу питьевое молоко.

В связи с выявленными нарушениями закона военным прокурором Петрозаводского гарнизона возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого Арбитражным судом Республики Карелия поставщик привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 350 тыс. руб.

Произведена замена некачественной продукции.

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Комментарии

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Njkdez
2021-03-10 09:06:19
Всякое бывает. Только предположим если военные действия, и пора в атаку? Выводы сами делайте.
наташка
2021-03-10 09:15:22
Njkdez, у тебя каждый день диванные атаки
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