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Недобросовестный работодатель в Карелии нарвался на штраф

Новости. Общество
17:20, 09 Ноября 2021
фото: © Сергей Карпухин / ТАСС

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Индивидуальный предприниматель в Питкярантском районе не оформлял трудовой договор с сотрудником и нарвался на штраф, сообщили в прокуратуре Карелии.

Жительница Питкярантского района обратилась в прокуратуру. Женщина работала у индивидуального предпринимателя в сфере услуг общественного питания.

Было установлено, что, хотя женщина работала с 1 сентября 2020 года, трудовой договор с ней был заключен лишь в декабре того же года. При этом было выявлено, что ранее работодатель уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Прокуратура района возбудила в отношении недобросовестного работодателя административное дело, и по итогам его рассмотрения мировой судья назначил нарушителю штраф в размере 30 тысяч рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.

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