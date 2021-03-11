Недолго музыка играла для автомобильного вора в Карелии

Молодой кондопожанин не удержался от соблазна обчистить припаркованный автомобиль, но воспользоваться аудиоколонками так и не успел, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть МВД по Кондопожскому району обратился 24-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестные похитили из его машины "ВАЗ-2107" имущество общей стоимостью 25 тысяч рублей. Пропали: магнитола, четыре аудиоколонки, все колеса.

Молодой человек пояснил, что, вернувшись с рыбалки, оставил автомобиль припаркованным на территории местного гаражно-строительного кооператива. Транспортное средство простояло там около суток. Кого подозревать – владелец имущества не знал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 28-летний ранее уже имевший проблемы с законом кондопожанин, собственник одного из боксов гаражного кооператива.

По версии следствия, подозреваемый, заприметив оставленный автомобиль, подобрался к нему в тёмное время суток, с помощью подручных инструментов вскрыл замок и похитил чужое имущество. Акустическую систему и колёса он установил на свою машину.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.