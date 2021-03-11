Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Трое мужчин на снегоходе провалились под лед на озере в Петрозаводске 1
Сегодня 11:25
Мужчина проиграл спор и вставил в грудь силиконовые импланты 1
11.03.2021 23:30
Руководство пожарной части в Карелии обвинили в пьянстве – проводится проверка 13
Сегодня 07:25
Вновь коронавирус в Карелии унес жизни трех человек 1
Сегодня 09:20
Бабушка испугалась за внука-наркомана и сдала полиции банду мафиози 1
11.03.2021 19:10
"Камаз" упал на "легковушку": виновника смертельного ДТП в Карелии отправили в колонию 1
Сегодня 06:40
Названы самые непривлекательные для путешествий страны
11.03.2021 21:30

Недолго музыка играла для автомобильного вора в Карелии

Новости. Криминал
16:00, 12 Марта 2021
фото: © Fotolia / Tomasz Zajda
Загрузка...

Молодой кондопожанин не удержался от соблазна обчистить припаркованный автомобиль, но воспользоваться аудиоколонками так и не успел, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть МВД по Кондопожскому району обратился 24-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестные похитили из его машины "ВАЗ-2107" имущество общей стоимостью 25 тысяч рублей. Пропали: магнитола, четыре аудиоколонки, все колеса.

Молодой человек пояснил, что, вернувшись с рыбалки, оставил автомобиль припаркованным на территории местного гаражно-строительного кооператива. Транспортное средство простояло там около суток. Кого подозревать – владелец имущества не знал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 28-летний ранее уже имевший проблемы с законом кондопожанин, собственник одного из боксов гаражного кооператива.

По версии следствия, подозреваемый, заприметив оставленный автомобиль, подобрался к нему в тёмное время суток, с помощью подручных инструментов вскрыл замок и похитил чужое имущество. Акустическую систему и колёса он установил на свою машину.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище

Аналитика

Сегодня 16:45
Обществоведение
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 1
Верховный суд Карелии оставил председателя Петросовета Геннадия Боднарчука под стражей до середины апреля, но обвиняемый в получении взятки надеется доказать, что не виновен.
Когда вепсский лес шумит и не слышит 1
Сегодня 15:50
Дети-сироты остаются бездомными
Сегодня 14:20
Кто на самом деле ответственен за очистные в Шелтозеро 1
Сегодня 12:55
Форель "в законе" 13
10.03.2021 12:25
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2021 11:05
Без политики
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
В Прионежском и других районах республики вновь появились граждане, предлагающие заменить счетчики электроэнергии за огромные, особенно для пенсионеров, деньги.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
09.03.2021 12:26
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»