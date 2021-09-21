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Недолго музыка играла: житель Карелии позарился на собственность своего знакомого

Новости. Криминал
09:31, 27 Сентября 2021
фото: © Андрей Настасенко

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Житель Суоярвского района во время совместной пьянки взял чужой телефон позвонить и не вернулся, сообщили в МВД Карелии

В полицию Суоярвского района поступило заявление от 64-летнего местного жителя. Он сообщил, что знакомый украл у него мобильный телефон стоимостью более 4 рублей.

Как выяснилось, накануне мужчины вместе выпивали. Телефон заявителя лежал на столе, обеспечивая музыкальное сопровождение. В ходе застолья приятель попросил сделать звонок. Он взял телефон и вышел из квартиры, но обратно не вернулся. Потерпевший пытался его разыскать, но тщетно.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого, который сознался в содеянном и вернул похищенное. Телефоном мужчина планировал пользоваться, даже успел сменить сим-карту. Теперь за содеянное придется ответить перед законом: по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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