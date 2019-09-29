Неэксплуатируемое строение сгорело ночью в Карелии

Пожар произошел 29 сентября в Медвежьегорском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 1.05 пожарно-спасательные подразделения в составе 10 человек привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении в пгт. Повенец на ул. Пристань, 2. В 2.20 пожар ликвидирован.

Строение сгорело.



Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.