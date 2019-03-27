Нефтяным компаниям компенсируют сдерживание цен на бензин

Нефтяные компании принципиально договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо.

Об этом по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака журналистам рассказали чиновники и представители нефтяных компаний.

Как сообщает РБК, стороны также договорились об увеличении нефтяникам выплат за сдерживание цен на топливо.

Подробнее о сумме компенсации читай те в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".