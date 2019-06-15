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Новости. Культура
16:50, 15 Июня 2019
фото: vk.com/mrteatr

"Неимоверно сложный вызов для хореографа"

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В Петрозаводске открылся Международный фестиваль современной хореографии Nord Dance; первым спектаклем его афиши стал одноактный балет "Чайка. Искусство любить" на музыку Родиона Щедрина.

Приходится признать, что сообщение нескромного анонса: "Новый спектакль Кирилла Симонова способен удивить даже самых последовательных его поклонников" претендует на перефразирование "Новый спектакль Кирилла Симонова способен разочаровать даже самых верных его поклонников".

Прежде всего, конечно, стоит отметить, что "Чайка" Антона Чехова представляет собой неимоверно сложный вызов для хореографа. Спектакль невозможно реализовать без проведения тщательного, досконального исследования, в центре которого находятся эмоции и страсти. Опосредованно согласовать роли артистов балета с нарративом пьесы, где, как известно, все главные события происходят вне сцены, значит продемонстрировать арсенал возможностей постановщика. В классическом прочтении чеховская пьеса – это, прежде всего, отказ от прямолинейной событийности, поворот к внутреннему миру персонажей. В том числе к тем самым субъективным, ограниченным по времени их состояниям, таким как любовь и ненависть, счастье и зависть, амбиции и страх, ревность и месть.

Подробности читайте далее.

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