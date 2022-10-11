«Неизвестно, что будет завтра»: эксперт по подбору авто в Карелии объяснил ситуацию на рынке  

После ухода иностранных брендов, часть дилеров в Карелии перешла на поставки китайского автопрома, часть стала ввозить параллельный импорт

Об этом рассказал РБК эксперт в области подбора и доставки автомобилей из Европы Иван Ишмуратов.

По его словам, с поставками иномарок могут возникнуть проблемы из-за качества или дальнейшего обслуживания.

Также много автомобилей стало ввозиться из Казахстана, Японии, Америки и Европы частными лицами. Если еще летом были задержки по получению ПТС, то сейчас эта ситуация стабилизировалась.

«Машины на рынке есть, но они дорогие. Люди не спешат покупать что-то дорогое, потому что неизвестно, что будет завтра», — говорит эксперт.