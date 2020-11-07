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Неизвестное воинское захоронение обнаружено в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:23, 08 Ноября 2020
фото: Поисковый отряд "Два берега" / ВК
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В Питкярантском районе состоялось открытие ранее неизвестного воинского захоронения, сообщает поисковый отряд "Два берега".

Седьмого ноября в Питкярантском районе, южнее озера Ниетъярви, состоялось торжественное открытие воинского захоронения.

По информации поискового отряда "Два берега", в этих местах во время советско-финляндской войны 1939-1940 годов вела боевые действия 25-я моторизованная спешенная кавалерийская дивизия.

Холм на местах боев обнаружил житель Питкяранты Сергей Тимонин и предположил, что это братская могила. Его догадку подтвердили поисковики.

"В данном месте был сделан шурф. Все сомнения рассеялись. В братской могиле покоятся 30 бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии, погибших в "зимней" войне. На воинском захоронении был установлен памятник", - говорится в сообщении поискового отряда "Два берега".

Ранее сообщалось, что останки почти сотни бойцов обнаружили в Карелии.

 

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Комментарии

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однозначно
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От такой новости у адептов секты свидетелей ночного фотографа начнутся корчи, судороги и истерика.
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