Неизвестное воинское захоронение обнаружено в Карелии (ВИДЕО)

В Питкярантском районе состоялось открытие ранее неизвестного воинского захоронения, сообщает поисковый отряд "Два берега".

Седьмого ноября в Питкярантском районе, южнее озера Ниетъярви, состоялось торжественное открытие воинского захоронения.

По информации поискового отряда "Два берега", в этих местах во время советско-финляндской войны 1939-1940 годов вела боевые действия 25-я моторизованная спешенная кавалерийская дивизия.

Холм на местах боев обнаружил житель Питкяранты Сергей Тимонин и предположил, что это братская могила. Его догадку подтвердили поисковики.

"В данном месте был сделан шурф. Все сомнения рассеялись. В братской могиле покоятся 30 бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии, погибших в "зимней" войне. На воинском захоронении был установлен памятник", - говорится в сообщении поискового отряда "Два берега".

Ранее сообщалось, что останки почти сотни бойцов обнаружили в Карелии.