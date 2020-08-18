Останки почти сотни бойцов обнаружили в Карелии (ФОТО)

Участники объединения поисковиков "Связь Времен" завершили поисковую экспедицию в Карелию.

Работы по поиску останков бойцов Красной армии велись в районе сети озер Толвоярви Суоярвского района, где в зимний период 1939-1940 велись тяжёлые бои с белофинами.

Обнаружены останки 98 бойцов, сообщил Александр Орлов, руководитель объединения поисковиков "Связь Времен", на своей странице "ВКонтакте".

В экспедиции принимали участие поисковики из Карелии, Сыктывкара, Москвы, Орловской и Смоленской областей.