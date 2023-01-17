Неизвестные на двух снегоходах загнали и убили северного оленя в Приладожье Карелии (18+)

В Лахденпохском районе ищут браконьеров, жестоко расправившихся со сбежавшим с базы отдыха северным оленем.

В минувшую пятницу, 17 февраля, с базы отдыха «Хутор Салокюля» сбежал северный олень. Сотрудники базы пытались поймать беглеца, но гулявшее по Ладоге животное к рукам не шло. Когда на «Хуторе» взяли снегоход и вышли на лед, спасать было уже некого. Об этом пишут в паблике «ЛахденпохьЯ - Навсегда!».

««Добрые» люди на 2 снегоходах, в районе «Карских ворот» сначала зверски «загнали» животное (на льду было множество кругов и петель), а потом обессиленному …. перерезали горло. Между тем, на олене был ошейник и в ухе бирка, так как это сельхозживотное. Приметы снегоходов имеются. Горите в аду!!! Звери!!!» - эмоционально пишут очевидцы трагедии.

Ранее в Карелии браконьер, застреливший лося со снегохода, выслушал приговор.