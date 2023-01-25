В Карелии браконьер, застреливший лося со снегохода, выслушал приговор

Жителя Беломорского района Карелии признали виновным в незаконных охоте и хранении боеприпасов.

Беломорский районный суд вынес приговор жителю райцентра. Мужчину признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и незаконной охоте.



Суд установил, что мужчина хранил у себя девять боевых патронов, которые у него изъяла полиция.



Кроме того, удалось доказать, что в запрещенное для охоты время мужчина на снегоходе застрелил самца лося в общедоступных угодьях Беломорского района.



Затем на месте он разделал тушу и спрятал мясо, которое найти не удалось. Подсудимый признался только в незаконном хранении боеприпасов.



Суд приговорил мужчину к 10 месяцам ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.