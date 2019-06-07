Неизвестные ночью сожгли два мусорных контейнера на Перевалке

Два пластиковых контейнера сгорели на улице Фурманова, сообщиил в ЕДДС Петрозаводска.

В ночь на 7 июня, в 2.47, на ул.Фурмагова, у дома №36, произошел пожар на контейнерной площадке для сбора мусора.

В результате уничтожен бытовой мусор на площади 20 кв.м. и сгорели два пластиковых мусорных контейнера.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.