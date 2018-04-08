Неизвестные угрожали взорвать детский сад в Петрозаводске

Звонки с угрозой поступили на телефон заведующей петрозаводским детским садом.

Шестого апреля в 11 утра произошло ЧП в детском объединении №17, которое располагается по адресу ул. Чернышевского, д. 26А.

На сотовый телефон заведующей поступили звонки об угрозе взрыва в детском садике. Об этом сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Согласно оперативной информации, на месте работали оперативные службы. Здание было проверено. Взрывного устройство обнаружено не было. Проводилась эвакуация детей и персонала.