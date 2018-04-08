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Новости. Происшествия
11:08, 08 Апреля 2018

Неизвестные угрожали взорвать детский сад в Петрозаводске

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Звонки с угрозой поступили на телефон заведующей петрозаводским детским садом.

 

Шестого апреля в 11 утра произошло ЧП в детском объединении №17, которое располагается по адресу ул. Чернышевского, д. 26А.

На сотовый телефон заведующей поступили звонки об угрозе взрыва в детском садике. Об этом сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Согласно оперативной информации, на месте работали оперативные службы. Здание было проверено. Взрывного устройство обнаружено не было. Проводилась эвакуация детей и персонала.

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Комментарии

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Сергей
2018-04-08 11:38:35
При современных технологиях за 5 минут можно вычислить кто звонил и "расстрелять".....
кир
2018-04-08 11:21:03
"За сутки человека найти не можете?" "Холодное лето 53-го". К/ф.
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