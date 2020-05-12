Неизвестные в Карелии украли заготовки древесины стоимостью 3 млн рублей

Полицейские выявили нарушения при проведении операции "Лес", сообщили в МВД Карелии.

В Сегежском районе мужчина срубил четыре сухостойные сосны. Суд оштрафовал нарушителя на одну тысячу рублей.

А в Кондопожском районе неизвестные украли 800 кубометров заготовленной древесины стоимостью более трех миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Также пресечено шесть фактов транспортировки древесины без документов, шесть нарушений правил санитарной безопасности и три – пожарной безопасности в лесах.

Напомним, сразу шесть лесных пожаров произошло в республике за минувшие выходные.