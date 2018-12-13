Неизвестные в масках ограбили ювелирный магазин на 1 миллион рублей в Карелии

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с полицейским из Карелия задержали подозреваемых в грабеже ювелирного магазина.

Установлено, что в помещение ювелирного салона в Петрозаводске ворвались неизвестные лица в масках и, разбив молотком стеклянные витрины, похитили ювелирные изделия на сумму более одного миллиона рублей и затем скрылись.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по адресам временного проживания в московском регионе задержаны четверо мужчин в возрасте от 23 до 39 лет, трое из них - граждане одного из государств ближнего зарубежья. При личном досмотре у одного подозреваемого обнаружен поддельный паспорт на другое имя. При обыске сотрудниками полиции изъяты ювелирные изделия и травматический пистолет Макарова со срезанным заводским номером. ", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В мероприятиях принимали участие сотрудники Росгвардии.

В отношении всех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия и иные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.