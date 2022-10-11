Неизвестные вырубили на юге Карелии лес на миллион рублей

В Олонецком районе было возбуждено уголовное дело о незаконной рубле.
В прокуратуре Карелии сообщили о незаконной вырубке 99 деревьев в Олонецком районе республики. Ее совершили неизвестные в Кукшегорском участковом лесничестве.
Карельская межрайонная природоохранная прокуратура выяснила это в результате проверки исполнения законодательства о лесопользовании.
Сумма ущерба составила более миллиона рублей.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело о незаконной рубле лесных насаждений, совершенных в особо крупном размере. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
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