Неизвестные вырубили на юге Карелии лес на миллион рублей

В Олонецком районе было возбуждено уголовное дело о незаконной рубле.

В прокуратуре Карелии сообщили о незаконной вырубке 99 деревьев в Олонецком районе республики. Ее совершили неизвестные в Кукшегорском участковом лесничестве.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура выяснила это в результате проверки исполнения законодательства о лесопользовании.

Сумма ущерба составила более миллиона рублей.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело о незаконной рубле лесных насаждений, совершенных в особо крупном размере. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.