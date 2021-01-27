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Неизвестные забросали мусором каменные шахматные доски, установленные в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. От читателей
16:01, 28 Января 2021
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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На Березовой аллее установили специальные столы для игры в шахматы, но за неделю их превратили в помойку.

На минувшей неделе, 22 января, на Древлянке появился "уголок" для игры в шахматы: в центре Березовой аллеи, неподалеку от фонтана, установили столы с шахматными досками и скамейки.
Сегодня читатель "Столицы на Онего" прислал фото, на которых запечатлел забросанные мусором столы.

"Уже все загадили", - написал автор фото.

Ранее сообщалось, что неизвестные повредили барельеф у стелы "Город воинской славы".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-01-28 16:45:45
данеужели?!?!?
во дела!!
кир
2021-01-28 16:35:02
Полудиким плохо и они поступают согласно врожденной карме. История показала, что лучше всего знания и навыки навальнятам доходят через жопу. Только пороть.
zanoza
2021-01-28 17:01:40
кир, да все уже в курсе твоего мазохистического расстройства :)
zanoza
2021-01-28 16:53:36
кир, у тебя явное самоповрежда?ющее расстро?йство ли?чности. Сходил бы ты к специалисту что-ли.
David
2021-01-28 16:29:52
Одним словом-Дырянка!
zanoza
2021-01-28 16:25:05
А много ли в городе молодёжных клубов и бесплатных детских секций? Почему же это вас так удивляет, что всё загажено, энергию же надо куда-то тратить подросткам.
Гость
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