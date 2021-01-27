Неизвестные забросали мусором каменные шахматные доски, установленные в Петрозаводске (ФОТО)

На Березовой аллее установили специальные столы для игры в шахматы, но за неделю их превратили в помойку.

На минувшей неделе, 22 января, на Древлянке появился "уголок" для игры в шахматы: в центре Березовой аллеи, неподалеку от фонтана, установили столы с шахматными досками и скамейки.

Сегодня читатель "Столицы на Онего" прислал фото, на которых запечатлел забросанные мусором столы.

"Уже все загадили", - написал автор фото.

Ранее сообщалось, что неизвестные повредили барельеф у стелы "Город воинской славы".