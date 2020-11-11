Испорченный вандалами барельеф у стелы воинской славы в Петрозаводске отремонтируют только через месяц

Администрация Петрозаводска обратилась с заявлением в полицию, чтобы найти вандалов, сломавших часть барельефа у стелы "Город воинской славы" в Петрозаводске.

Как сообщили "Столице на Онего" в администрации Петрозаводска, после акта вандализма 8 ноября, когда неизвестные повредили барельеф у стелы "Город воинской славы", в полицию было написано заявление о случившемся.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

"Отломанная часть барельефа также находится в полиции, - сообщили в мэрии. – Как только ее вернут, а это будет, скорее всего, не раньше чем через месяц, то подрядчик проведет ремонтно-восстановительные работы".

Ранее сообщалось, что неизвестные люди отломали фрагмент памятника. Это обнаружил горожанин.

Напомним, торжественное открытие стелы воинской славы состоялось в Петрозаводске 30 сентября.

"Конечно, это знаменательно. И это теперь на века. Навсегда", - заявлял на открытии объекта глава региона Артур Парфенчиков.

Затем на барельефах были обнаружены ошибки. Выяснилось, что в надписях отсуствуют необходимые знаки препинания.