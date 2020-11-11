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Испорченный вандалами барельеф у стелы воинской славы в Петрозаводске отремонтируют только через месяц

Новости. Общество
16:17, 12 Ноября 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Администрация Петрозаводска обратилась с заявлением в полицию, чтобы найти вандалов, сломавших часть барельефа у стелы "Город воинской славы" в Петрозаводске.

Как сообщили "Столице на Онего" в администрации Петрозаводска, после акта вандализма 8 ноября, когда неизвестные повредили барельеф у стелы "Город воинской славы", в полицию было написано заявление о случившемся.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

"Отломанная часть барельефа также находится в полиции, - сообщили в мэрии. – Как только ее вернут, а это будет, скорее всего, не раньше чем через месяц, то подрядчик проведет ремонтно-восстановительные работы".

Ранее сообщалось, что неизвестные люди отломали фрагмент памятника. Это обнаружил горожанин.

Напомним, торжественное открытие стелы воинской славы состоялось в Петрозаводске 30 сентября. 

"Конечно, это знаменательно. И это теперь на века. Навсегда", - заявлял на открытии объекта глава региона Артур Парфенчиков.

Затем на барельефах были обнаружены ошибки. Выяснилось, что в надписях отсуствуют необходимые знаки препинания. 

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Комментарии

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paramparam
2020-11-12 16:57:24
Славься геройская российская православная слава.
Беня
2020-11-12 16:46:48
Передвигался тут было на "пешкарусе" по году, зарулил к стеле для посмотреть. Не знаю, шо там охаивать? Нормально там все поделано. А сколько почтенная публика глоткой стучала в истерических залпах.
Сдаётся мне шо нытиков надо тщательнЕе игнорить, ибо они создают помехи вострятия, типа как если бы слушать музыку под стук перфоратора :)
*
2020-11-12 16:40:23
Чинуши видимо гадят , деньги на ремонт стащить хотят .
протестанутый
2020-11-12 16:21:21
Чего их искать то, списки навальнят есть у ихнего местечкового начальника штаба. Он у молекулы каждую субботу плакатиком трясет.
Off
2020-11-12 16:41:42
протестанутый, кто громче всех истерит ? Правильно тот кто сломал . Социопат с подельниками. На бутылку не хватало ..
Гость
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