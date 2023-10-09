Неизвестные заставили жителя Карелии взять кредит на полмиллиона рублей и поехать в другой город

Об очередном случае мошенничества рассказали в МВД республики.

В полицию Муезерскому району поступило заявление от местного жителя, которого пытались обмануть дистанционные мошенники. Мужчина слышал о таком раньше, но не думал, что такое может случиться с ним.

Сначала жителю Карелии позвонил якобы «представитель сотовой компании», сообщивший, что проводит проверку телефонов, и попросил назвать код, который поступил в сообщении.

Через несколько минут раздался новый звонок — от работницы «координационного центра», которая рассказала о незаконно оформленном на мужчину кредите. Мошенники смогли убедить жителя Муезерского района, что произошла утечка данных, и в это время сами узнали конфиденциальные сведения.

В итоге мужчина установил на телефон рекомендованную ими программу и оформил кредит на 550 тысяч рублей. Потом он поехал в Костомукшу, чтобы перевести эти деньги, но банк заблокировал перевод, а затем ему позвонил уже настоящий сотрудник банка, объяснивший, что клиент стал жертвой мошенников.

В настоящее время по заявлению потерпевшего проводится проверка.