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Неизвестные заставили жителя Карелии взять кредит на полмиллиона рублей и поехать в другой город

Новости. Общество
17:40, 09 Октября 2023
фото: Freepik

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Об очередном случае мошенничества рассказали в МВД республики.

В полицию Муезерскому району поступило заявление от местного жителя, которого пытались обмануть дистанционные мошенники. Мужчина слышал о таком раньше, но не думал, что такое может случиться с ним.

Сначала жителю Карелии позвонил якобы «представитель сотовой компании», сообщивший, что проводит проверку телефонов, и попросил назвать код, который поступил в сообщении.

Через несколько минут раздался новый звонок — от работницы «координационного центра», которая рассказала о незаконно оформленном на мужчину кредите. Мошенники смогли убедить жителя Муезерского района, что произошла утечка данных, и в это время сами узнали конфиденциальные сведения.

В итоге мужчина установил на телефон рекомендованную ими программу и оформил кредит на 550 тысяч рублей. Потом он поехал в Костомукшу, чтобы перевести эти деньги, но банк заблокировал перевод, а затем ему позвонил уже настоящий сотрудник банка, объяснивший, что клиент стал жертвой мошенников.

В настоящее время по заявлению потерпевшего проводится проверка.

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