Неизвестный украл троих кенгуру подряд из разных зоопарков России

Серийный похититель кенгурят обокрал зоопарки в двух городах.

Сразу несколько похищений кенгурят было совершено в России за минувшие три дня, сообщает телеграм-канал MASH. Неизвестный украл одного малыша по кличке Крош из ярославского зоопарка, а еще двоих — из парка птиц в Калуге.

Кроша похитили ночью — утром сотрудники зоопарка обнаружили у вольера приставную лестницу. В Калуге же похитители срезали забор и унесли двух шестимесячных детенышей, который только в мае стали вылезать из сумки мамы.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела, подозреваемых и кенгурят ищут. Предполагается, что сумчатых могли украсть для частного зоопарка. Как подчеркивают сотрудники парка птиц, украденные малыши еще не приспособлены к самостоятельной жизни, и, если похитители не умеют за ними ухаживать, животные могут погибнуть.