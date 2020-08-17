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Неизвестный водитель сбил школьницу под Петрозаводском и уехал с места ДТП

Новости. Происшествия
09:45, 18 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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В Прионежском районе 14-летнюю девочку госпитализировали с места ДТП, которое совершил неизвестный водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 17 августа, в 17.21 на региональной автодороге "Соломенное-Суйсарь" неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на 14-летнюю школьницу, которая двигалась по правой обочине в сторону Петрозаводска.

В результате ДТП пешеход с полученными травмами была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Обстоятельства ДТП, автомобиль и личность водителя устанавливаются.

За оставление места ДТП водителю грозит лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток.

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Комментарии

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кир
2020-08-18 10:55:10
Более мягкий как вариант. Был найден и оказал сопротивление. Избит при потасовке и задержан. Ничего не боятся, кроме смерти и боли. Вася тоже не боится. У него справка есть. :)
Гость
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