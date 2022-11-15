Неизвестный водитель в районе Карелии отправил автомобиль в кювет, а двух пассажиров в больницу

В Кондопожском районе ищут водителя внедорожника, который наехал на камень и устроил ДТП с двумя пострадавшими, сообщает ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 28 ноября, в 17.47 на 26 км автодороги "Кондопога - Викшезеро" неустановленный водитель автомобиля Lada допустил съезд с дороги с последующим наездом на камень.

В результате ДТП травмы получили 44-летний и 41-летний пассажиры автомобиля Lada . По факту ДТП проводится проверка.