Неизвестный злодей отстреливает кошек вблизи Петрозаводска (ФОТО)

Руководитель Первого общественного приюта для бездомных животных в Петрозаводске Владимир Рыбалко сообщил, что в селе Заозерье появился стрелок, который ведет охоту на кошек.

Общественник Владимир Рыбалко сообщил о появлении в Заозерье злоумышленника, который ведет стрельбу из пневматического оружия по кошкам. Об этом руководитель Первого общественного приюта для бездомных животных рассказал в соцсети. Он пояснил, что подобные действия живодеров уже стали традиционными в карельской столице и ее окрестностях.

Владимир Рыбалко пояснил, что к нему обратилась хозяйка кошек из Заозерья, которая сообщила, что два ее животных стали жертвами неизвестного стрелка из пневматики.

«5 марта мною была обнаружена кошка, вся морда была в крови. Повезли её в ветклинику на Шуйскую. До последнего были уверены, что это был ушиб, но после операции извлекли пулю, очень похожа на пневматическое оружие. У животного раздроблена челюсть, порван язык и выбиты зубы. Кошке назначили лечение. Придя с работы 6 числа, мною был обнаружен наш кот по кличке Федя с точно таким же ранением!», — приводит Рыбалко слова хозяйки травмированных животных.

Хозяйка пострадавших животных заявила, что обратилась в полицию.

Общественник Владимир Рыбалко рассказал, что это не первый случай стрельбы из пневматики по домашним животным в Петрозаводске и окрестностях.

«Нам не раз попадались в приюте кошки с застрявшими под кожей пульками, один раз пульку извлекли из брюшной полости ветеринары во время операции стерилизации. Эти животные выжили — но сколько нет? Также к нам обращались жители города с жалобами на неизвестных стрелков, однако на моей памяти ни разу правоохранительным органам не удалось найти и наказать стрелявших», — сообщил Владимир Рыбалко.

Общественник считает, что к случаям нападений на животных следует привлечь внимание общественности и правоохранительных органов.

«И еще напомню владельцам животных, помните, что самовыгул может обернуться бедой, если животное покидает ваш участок!», — заключил Владимир Рыбалко.

Ранее сообщалось, как живодеры убили добродушного пса, любимца всего поселка в Карелии.