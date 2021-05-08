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Неизвестный злодей отстреливает кошек вблизи Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Криминал
11:48, 09 Мая 2021
фото: Владимир Рыбалко / ВК
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Руководитель Первого общественного приюта для бездомных животных в Петрозаводске Владимир Рыбалко сообщил, что в селе Заозерье появился стрелок, который ведет охоту на кошек.

Общественник Владимир Рыбалко сообщил о появлении в Заозерье злоумышленника, который ведет стрельбу из пневматического оружия по кошкам. Об этом руководитель Первого общественного приюта для бездомных животных рассказал в соцсети. Он пояснил, что подобные действия живодеров уже стали традиционными в карельской столице и ее окрестностях.

Владимир Рыбалко пояснил, что к нему обратилась хозяйка кошек из Заозерья, которая сообщила, что два ее животных стали жертвами неизвестного стрелка из пневматики. 

«5 марта мною была обнаружена кошка, вся морда была в крови. Повезли её в ветклинику на Шуйскую. До последнего были уверены, что это был ушиб, но после операции извлекли пулю, очень похожа на пневматическое оружие. У животного раздроблена челюсть, порван язык и выбиты зубы. Кошке назначили лечение. Придя с работы 6 числа, мною был обнаружен наш кот по кличке Федя с точно таким же ранением!», — приводит Рыбалко слова хозяйки травмированных животных.

Хозяйка пострадавших животных заявила, что обратилась в полицию.

Общественник Владимир Рыбалко рассказал, что это не первый случай стрельбы из пневматики по домашним животным  в Петрозаводске и окрестностях. 

«Нам не раз попадались в приюте кошки с застрявшими под кожей пульками, один раз пульку извлекли из брюшной полости ветеринары во время операции стерилизации. Эти животные выжили — но сколько нет? Также к нам обращались жители города с жалобами на неизвестных стрелков, однако на моей памяти ни разу правоохранительным органам не удалось найти и наказать стрелявших», — сообщил Владимир Рыбалко.

Общественник считает, что к случаям нападений на животных следует привлечь внимание общественности и правоохранительных органов.

«И еще напомню владельцам животных, помните, что самовыгул может обернуться бедой, если животное покидает ваш участок!», — заключил Владимир Рыбалко.

Ранее сообщалось, как живодеры убили добродушного пса, любимца всего поселка в Карелии.

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Комментарии

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DrBoroda
2021-05-09 12:02:05
Кошка должна сидеть дома, собака на поводке или в вольере. Все счастливы!
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