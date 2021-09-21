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Нейросети обрабатывают обращения граждан в социальных сетях

Новости. Общество
14:58, 27 Сентября 2021
фото: © ЦУР Республики Карелия

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Высокие технологии помогут диалогу граждан с государством, считают эксперты.

На всероссийском форуме ПРОФ-IT в Нижнем Новгороде обсудили использование высоких технологий в системе обратной связи «гражданин-государство».

Одновременно с развитием сети Центров управления регионами происходит внедрение цифровых сервисов, необходимых для взаимодействия жителей с органами власти. Сейчас все обращения, поступающие от граждан через сервисы «Госуслуги. Решаем вместе», «Народный контроль» и социальные сети аккумулируются на тепловой карте ЦУР, и это ускоряет реакцию властей на вопросы в каждом конкретном регионе. 

«Сегодня в тестовом режиме работают нейросети, с помощью которых можно автоматически ранжировать обращения граждан по качеству коммуникации и степени важности. Более сложные проблемные вопросы мгновенно попадают на рассмотрение властям. Использование нейросети в аналитике способно существенно сократить временные ресурсы, несмотря на рост количества обращений жителей в интернете», – рассказал первый заместитель главы АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Функционал таких сервисов требует сложной аналитической работы с большим количеством данных, поэтому решения по автоматизации процессов обработки весьма востребованы.

 На площадке форума была обозначена еще одна важная задача – объединение всех государственных цифровых сервисов для граждан в одном месте, где жители смогут получать необходимую информацию и услуги и оставлять обращения.

 «Наша задача – создать воронку сообщений через единое окно, чтобы человек мог задать любой свой вопрос государству, получить услугу, не думая о том, в какое ведомство идти, к кому обращаться», – заявил Кирилл Истомин.

 За время своей работы ЦУР Республики Карелия получил через системы «Народный контроль. Карелия», «Инцидент Менеджмент» и «Госуслуги. Решаем вместе» около 40 тысяч обращений. Все они были обработаны и переданы в ответственные организации для решения проблемных вопросов. Для региональных властей комментарии граждан в соцсетях и на специальных платформах – своеобразный индикатор эффективности. Люди реагируют не только на новые решения, но и на существующее положение дел в регионе.

 
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Комментарии

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Zim
2021-09-27 16:19:30
А государство это кто?
Изя
2021-09-27 17:07:50
Zim, ЦУР ))))
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