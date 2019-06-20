Некоторые размышления по итогам "Прямой линии" президента.

Политолог Олег Реут попытался проанализировать основные посылы Владимира Путина во время общения по "прямой линии" с жителями России.

Сегодняшняя "Прямая линия" - она получилась какой-то одновременно забронзовевшей, видеоблогерской и уставшей – показала, что президент по-прежнему может погружаться в социальные вопросы. Результат, впрочем, получается всё более странным: о текущих проблемах, стоящих перед страной, массы как будто не услышали, зато все желающие могли реконструировать картину российской жизни, какой она видится Владимиру Путину. И результаты такой реконструкции – если сравнить её с тем пейзажем повседневности, который наблюдают обычные граждане, – скорее, тревожат.

Государство в представлении президента богатеет и цветёт: санкции мы почти не замечаем (от них в шесть раз больше страдает сам Евросоюз), продовольствия так много, что продаём за валюту пускай и не многим, но верным торговым партнёрам, денег в Резервном фонде хватает на погашение всех долгов страны и даже части российского бизнеса. На внутренние расходы денег тем более достаточно, даже держаться не надо. Национальные проекты скоро изменят и инфраструктуру, и образование, и медицину. Ракеты по-старому ставят новые рекорды по махам, корабли и подводные лодки бороздят океанские просторы и глубины.

С народом же всё не так просто: судя по всему, в Кремле поняли, что россияне живут тяжело и надо бы им немного помочь. Представления о нуждах населения и помощи ему оказались при этом весьма своеобразными.

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