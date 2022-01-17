«Нельзя совмещать в одном месте рекреацию и профессиональный спорт»

Лыжник из Петрозаводска считает, что Курган необходимо сохранить для всех горожан.

«Сейчас на Кургане ровно то, что должно быть там по максимуму – ближайшая по доступности тренировочная база для лыжников и отличное место для активного отдыха горожан. Ухоженные дорожки, более или менее чистый лес и электрическое освещение. Но у нас почему-то всегда умудряются загубить то немногое, что по-настоящему получилось хорошо! Нельзя, неправильно, нецелесообразно и экономически не обоснованно совмещать в одном месте рекреацию и профессиональный спорт!», – такое мнение высказал лыжник из Петрозаводска Андрей Баранов, комментируя планы строительства на Кургане нового биатлонного комплекса в рамках создания в столице Карелии кластера зимних видов спорта.

Читайте полностью в статье «Сохранить Курган для всех горожан».