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«Нельзя совмещать в одном месте рекреацию и профессиональный спорт»

Новости. Общество
15:05, 18 Января 2022
фото: личный архив Андрея Баранова

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Лыжник из Петрозаводска считает, что Курган необходимо сохранить для всех горожан.

«Сейчас на Кургане ровно то, что должно быть там по максимуму – ближайшая по доступности тренировочная база для лыжников и отличное место для активного отдыха горожан. Ухоженные дорожки, более или менее чистый лес и электрическое освещение. Но у нас почему-то всегда умудряются загубить то немногое, что по-настоящему получилось хорошо! Нельзя, неправильно, нецелесообразно и экономически не обоснованно совмещать в одном месте рекреацию и профессиональный спорт!», – такое мнение высказал лыжник из Петрозаводска Андрей Баранов, комментируя планы строительства на Кургане нового биатлонного комплекса в рамках создания в столице Карелии кластера зимних видов спорта.

Читайте полностью в статье «Сохранить Курган для всех горожан».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2022-01-18 16:21:32
Самое смешное, что на левом берегу Лососинки уже есть пустырь, правда он уже под застройку планируется. Почему там не сделать стрельбище???? А ещё поля агростанции, прям тут, под боком. Но нет, непременно нужно все изгадить!!! А вообще, если так надо, под Орзегой можете себе полигон отгрохать, место самое подходящее!
Изя
2022-01-18 16:05:00
Видно , что не председатель и в здравом уме ,, говорит правильные суждения ))) :)
Саныч
2022-01-18 15:32:38
Молодец!
Житель Карелии
2022-01-18 15:32:24
Андрей, большое человеческое спасибо за ваш комментарий. Всё верно и по существу. Чем может гордиться Петрозаводск ? Только набережной и "зелёными островками". Нам, жителям Петрозаводска, главное не отдать на уничтожение Курган и не проявить пассивность в этом вопросе. Господа, которые стоят за этим "кластером" и которые хотят освоить московский лярд - они временщики , они здесь только зарабатывают. Я так думаю, что эти "дяди и тёти" за 30 серебряников "купили" вроде бы порядочных местных спортсменов, чиновников и тд и тп.....
Изя
2022-01-18 15:55:04
Житель Карелии, +++++++++
Андрей Баранов
2022-01-18 15:34:50
Житель Карелии, Спасибо за понимание и поддержку.
Андрей Баранов
2022-01-18 15:20:26
:) :)
Os
2022-01-18 15:19:14
Странно, что на кластер деньги выделяют, цены на стройматериалы выросли. Хоккеистов, фигуристов и болельщиков этих видов спорта больше, но проект Карелия-Арена заморожен.
Teатральный критик
2022-01-18 15:13:52
Все лыжники. Лишь бы не работать.
Андрей Баранов
2022-01-18 15:26:26
Teатральный критик, А не хотите с открытым забралом, мне свои претензии высказать живьем ?
Саныч
2022-01-18 16:11:21
Андрей Баранов, этот кадр только тявкать из-под дивана способен.
Teатральный критик
2022-01-18 16:08:30
Андрей Баранов, лыцарь что ли ?
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