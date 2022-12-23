Немного солнца ждет жителей Карелии

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 25 декабря.

В Петрозаводске и районах республики ожидается облачная с прояснениями погода. В столице Карелии без существенных осадков, а в районах местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

Температура воздуха в Петрозаводске ночью -6, -8°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление будет расти. В районах Карелии ночью -5, -10°С, местами до -17°С, днем -2, -7°С, местами до -10°С.