Ненормативный отпуск тепла зафиксировали в Петрозаводске

По городу наблюдается завышение температуры обратной сетевой воды в централизованной системе отопления, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Директор Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" Александр Вдовиченко сообщил на заседании о том, что оборудование работает в плановом режиме без замечаний, однако отметил, что по городу наблюдается завышение температуры обратной сетевой воды в централизованной системе отопления на 8 градусов, на Древлянке – на 10.



Ненормативный отпуск тепла, накладывает определенные отпечатки на работу оборудования и на тепловые сети.



Председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова попросила решить проблему с регулировкой. Запрос направлен во все управляющие компании. О проведенных работах и их результатах организации должны будут отчитаться на следующей встрече в понедельник.

По информации МКУ "Служба заказчика", полученной у управляющих компаний города, к 1 октября в полном объеме выполнены все работы на внутридомовых сетях отопления.