Новый управляющий директор "ТНС энерго Карелия" Виталий Красулин рассказал, как выстраивает взаимоотношения с властями республики.

Политик и предприниматель Виталий Красулин в начале февраля возглавил компанию "ТНС энерго Карелия", которая на всей территории республики является гарантирующим поставщиком электрической энергии. Первое большое интервью в новой должности он дал "Столице на Онего".

Виталий Красулин рассказал, почему наиболее важным считает сохранять баланс понимания между собственником и руководством республики.

"Взаимодействие и конструктивное сотрудничество с региональными органами власти выходит на первый план, - сказал Виталий Красулин. - Моя главная задача - выстроить баланс между гарантирующим поставщиком электроэнергии и властью, а также регулирующими органами. Необходимо сформировать такую систему отношений, в которой не будет причин для противостояния. Организация много делает для того, чтобы взаимодействие с гражданами-потребителями и бизнес-клиентами было оптимально комфортным. Донести это до партнеров всех уровней – моя задача как руководителя. Надеюсь, мы достигнем понимания на самом высоком уровне. Руководство компании прилагает немалые усилия, чтобы изменить саму концепцию отношений с властями. Отмечу, что и с их стороны мы не видим конфронтации. В команде Артура Парфенчикова мы находим полное понимание. Обе стороны знают, как и куда нужно двигаться. Во взаимодействии и взаимопонимании заинтересованы все: и республиканская власть, и акционеры. И сейчас очень важна последовательность".

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