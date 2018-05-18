Необычный день открытых дверей пройдет в компании "Век"

Строительная компания "Век" приглашает в жилой комплекс "Каскад" 19 мая.

Весна вступила в свои права: солнце греет, птицы поют, проглядывает первая зеленая трава! И мы начинаем задумываться о переменах, например, о смене жилья.

Квартиры для тех, кто хочет жить лучше – это квартиры в жилом комплексе "Каскад". Мы не будем вас утомлять бесконечным списком преимуществ: про низкие платежи, качество, благоустроенную территорию и прочее, и прочее. Лучше приходите сами – посмотрите на все своими глазами, оцените, задайте вопросы и получите привлекательное ценовое предложение. Отметим важное преимущество: индивидуальный подход к каждому клиенту.

Когда? 19 мая, с 11.00 – 14.00 ч.

Где? Жилой комплекс "Каскад", дом №6 (вы его легко узнаете по буквам "Каскад" на крыше дома)

(вы его легко узнаете по буквам "Каскад" на крыше дома) Кто? Строительная компания "Век" , не только сотрудники отдела продаж, но и технические специалисты (ответят на вопросы по конструктиву здания, сетям и т.д.).

, не только сотрудники отдела продаж, но и технические специалисты (ответят на вопросы по конструктиву здания, сетям и т.д.). Для кого? Для тех, кто в поиске новой квартиры .

. Зачем? Возможность оценить лично комплекс: территорию, расположение, благоустройство, а также большой выбор квартир различных планировок с отделкой. Ознакомиться с действующими специальными предложениями.

И последний вопрос: почему "Необычный" день открытых дверей? Все просто, целых два повода придают особую значимость данному мероприятию:

Юбилей компании. В этом году строительная компания "Век" отметила свое 70-летие, и, конечно, для покупателей подготовлены особые предложения и акции.

Ввод в эксплуатацию дома №6. Дом сдается досрочно: раньше на три месяца, в июне текущего года. А на дворе май, значит: вы еще можете забронировать и приобрести квартиру по цене на этапе строительства, а уже летом отпраздновать новоселье! Квартиры, предложенные для экскурсии, располагаются в данном доме: просторные 1-но, 2-х,3-х и 4-комнатные квартиры, по соседству с лесом – интересные перспективы?

Записывайтесь на экскурсии заранее, выбрав удобное для вас время! Телефон для записи 33-00-43.

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