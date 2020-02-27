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Необычным образом стартовал вековой юбилей Карелии в Москве

Новости. Общество
16:35, 28 Февраля 2020
фото: © Управление пресс-службы главы Карелии
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На станции метро "Беломорская" 27 февраля Академический хор Московского метрополитена исполнил известные песни о республике, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

В Москве накануне Международного Дня Калевалы состоялось первое культурно мероприятие, посвященное 100-летию Карелии. На станции метро "Беломорская" Академический хор Московского метрополитена под руководством Бориса Тараканова исполнил произведение ровесника республики, композитора Гельмера-Райнера Синисало "Моя Карелия" и песню "Долго будет Карелия сниться". Артистов хора поддержали участница шоу "Лучше всех" на Первом канале София Хоменко, профессиональная певица Полина Перовская и музыканты проекта "Музыка в метро": Валентин Тихонов (виолончель), гитарист Илья Литвинов и Александра Лойко (скрипка).

Творческая акция была организована постоянным представительством республики при президенте Российской Федерации и Московским метрополитеном. 

Юбилею Карелии будут посвящены и другие мероприятия, которые пройдут в столице. В субботу, 29 февраля, в Центральной библиотеке №21 Москвы состоится встреча, посвященная Русскому Северу. В этот день библиотека станет площадкой для знакомства с историей, культурой, национальными традициями и обычаями Карелии.

В программе мероприятия – тематические экспозиции о нашей республике, мастер-классы, дегустация чая и меда, музыкальные произведения, посвященные Русскому Северу, беседа с писателем, автором книги "Осколки Сампо" Дмитрием Овсянниковым.

Творческая встреча с ветераном Великой Отечественной войны, автором книги "Легенды гвардейской Свирской" Валентином Сорвиным станет особенным событием для гостей и участников мероприятия в преддверии юбилея Великой Победы. Валентин Дмитриевич, призванный на фронт в момент формирования дивизии и прошедший дорогами войны от Карелии до Померании, принимал участие в Свирско-Петрозаводской операции. В своей книге фронтовик рассказывает о подвигах легендарной дивизии, внесшей существенный вклад в освобождение Карелии и  восточных районов Ленинградской области.          

Важнейшим событием, посвященным юбилею республики, станут Дни Карелии в Москве 21-23 мая. Насыщенная программа познакомит москвичей и гостей столицы с национальными, культурными и духовными традициями республики.

Одним из ярких моментов Дней Карелии в Москве будет торжественное открытие 1 сентября на станции метро "Выставочная" посвященной республике фотовыставки.

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