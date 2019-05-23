Неплатежи по госконтрактам убивают малый бизнес Карелии, заявила бизнес-омбудсмен
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Государственные и муниципальные учреждения Карелии зачастую задерживают оплату контрактов, заключенных с предпринимателями.
Такой вывод следует из отчета уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии о работе в 2018 году.
В отчете проанализированы ограничения и барьеры развития предпринимателей в Республике Карелия по результатам анализа жалоб и обращений предпринимателей. В этот перечень включена несвоевременная оплата исполненных муниципальных и государственных контрактов.
"Неплатежи убивают бизнес. Для малого бизнеса эти контракты зачастую единственный источник существования", - сказала уполномоченный по защите прав предпринимателей Гнетова.
Как неплатежи по госконтрактам убивают малый бизнес, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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