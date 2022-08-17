Непогода устроила световое шоу в небе над Карелией (ВИДЕО)

Житель Сегежи снял видео грозы.

В паблике "Сегежские будни" опубликовано видео грозы под названием "Световое шоу от природы".

"В ночь с 24 на 25 августа рядом с Сегежей проходил мощный грозовой фронт. На горизонте сверкали яркие молнии, освещая на многие километры темноту ночи. Удалось заснять несколько кадров ярких вспышек. Смотрите, что получилось", - сообщают в комментарии авторы видео.