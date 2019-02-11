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Новости. Общество
07:25, 11 Февраля 2019
фото: Сергей Бобылев/ТАСC

Неправильное питание и ожирение все чаще влияют на здоровье жителей Карелии

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В Карелии подведены итоги диспансеризации населения за 2018 год.

Как рассказала главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава Карелии, заведующая республиканским центром медицинской профилактики Наталья Прищепа, по результатам обследования к первой группе здоровья отнесены 15,5%, ко второй – 13,5% и к третьей – 71% человек – это те, у кого уже имеются заболевания.

"Самыми распространёнными факторами риска развития неинфекционных заболеваний у прошедших диспансеризацию жителей Карелии остаются нерациональное питание – 45%, избыточная масса тела – 32,5%, низкая физическая активность – 24,5%, потребление никотина – 15,3%, повышенное артериальное давление – 14,6%, потребление алкоголя – 8,1%. Наибольшее количество факторов риска (в 45% случаев) выявлено у граждан 39-60 лет", - говорится в сообщении.

В ходе диспансеризации впервые были впервые выявлены 4065 случаев заболеваний, из которых 1299 – социально значимые: болезни системы кровообращения – 853, органов пищеварения – 269, новообразования – 73 (из них злокачественные – 41, в том числе на ранней стадии – 6 случаев) и болезни органов дыхания – 104.

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