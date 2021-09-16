Неприятный запах от Сегежского ЦБК безвреден для здоровья, заявили на комбинате

Действующее производство на ЦБК в Сегеже невозможно целиком избавить от выбросов в атмосферу, которые приводят к неприятному запаху в городе.

Об этом сообщила советник генерального директора АО «Сегежский ЦБК» по социальным вопросам Натали Карапетян на совещании по вопросам социально-экономического развития района.

«Дурно пахнущие газы, если говорить по-простому, никакого воздействия на здоровье человека не имеют. Просто это неприятный запах… Ввиду производственной цепочки невозможно устранить запах целиком, но на 80% сделать его меньше возможно. И мы планируем завершить эти работы к 2023 году».- сказала Карапетян.

По ее словам, неприятный запах можно почувствовать во многих городах Европы, где работают ЦБК

«Его можно устранить. Не полностью, но минимизировать, чтобы было приятно находиться в городе», — добавила представитель Сегежского ЦБК.

Она также отметила, что новый комбинат, который начинают строить в Сегеже, будет работать с использованием других технологий, которые полностью исключают возможность появления неприятного запаха в городе и негативного воздействия на окружающую среду.

До тех пор на действующем комбинате будет проведена модернизация систем очистки, что позволит прекратить вредные выбросы в атмосферу и появление белого налета на стеклах окон домов и автомобилей. Эти работы будут завершены до конца 2021 года.