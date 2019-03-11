Непривитую собаку из Карелии не пустили за границу

Жительница Костомукши не смогла отправиться в путешествие со своей собакой из-за просроченных прививок, сообщил в управлении Россельхознадзора Карелии.

Жительница Костомукши 17 февраля отправилась в Финляндию со своей собакой и пересекала границу в пункте пропуск "Люття".

В ходе досмотра государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Карелии было установлено, что собака была чипирована и ее владелица посетила ветеринара накануне поездки для проведения клинического осмотра в соответствии с правилами.

Однако срок вакцинации животного против бешенства и других болезней истек. Прививки были сделаны питомцу 15 января и 16 февраля 2018 года, а срок их действия – 1 год. В связи с этим животное не было допущено к дальнейшему следованию в Финляндию. Хозяйка собаки пояснила, что отправилась за границу со своим любимцем впервые и на сроки действия прививок не обратила внимания. Ей пришлось вернуть пса домой.

В отношении физического лица было возбуждено дело об административном правонарушении, назначен штраф в размере 500 рублей.