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Нерадивому арендатору в Карелии выписали двойной штраф за заваленный камнем земельный участок

Новости. Общество
10:07, 02 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Павел Пахоменко
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Жителю Московской области придется заплатить 40 тысяч рублей за захламленный отходами каменного производства и заросший сорняками земельный участок.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Карелии провели внеплановую проверку использования земельного участка сельскохозяйственного назначения. Он расположен в районе села Рыбрека Прионежского района, сообщили в ведомстве. 

Установлено, что арендатор допустил захламление части земельного участка отходами каменного производства из принадлежащего ему каменного цеха. Остальная часть участка заросла сорной и древесно-кустарниковой растительностью. За это нарушение он был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Срок уплаты административного штрафа истек 24 сентября 2020 года, но арендатор так и не заплатил эти деньги. Исполнительный документ был направлен для принудительного исполнения в Дмитровский Районный отдел судебных приставов Московской области. Суд, рассмотрев материалы дела, признал нарушителя виновным и назначил штраф в двукратном размере – 40 тысяч рублей.

Ранее Россельхознадзор не нашел трески в тресковых котлетах, сделанных в Карелии.

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Комментарии

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кир
2021-03-02 10:42:24
Ему пофиг ваш штраф. Камни всё компенсируют.
Гость
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