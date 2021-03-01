Нерадивому арендатору в Карелии выписали двойной штраф за заваленный камнем земельный участок

Жителю Московской области придется заплатить 40 тысяч рублей за захламленный отходами каменного производства и заросший сорняками земельный участок.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Карелии провели внеплановую проверку использования земельного участка сельскохозяйственного назначения. Он расположен в районе села Рыбрека Прионежского района, сообщили в ведомстве.

Установлено, что арендатор допустил захламление части земельного участка отходами каменного производства из принадлежащего ему каменного цеха. Остальная часть участка заросла сорной и древесно-кустарниковой растительностью. За это нарушение он был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Срок уплаты административного штрафа истек 24 сентября 2020 года, но арендатор так и не заплатил эти деньги. Исполнительный документ был направлен для принудительного исполнения в Дмитровский Районный отдел судебных приставов Московской области. Суд, рассмотрев материалы дела, признал нарушителя виновным и назначил штраф в двукратном размере – 40 тысяч рублей.

Ранее Россельхознадзор не нашел трески в тресковых котлетах, сделанных в Карелии.