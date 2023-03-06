Неравнодушных жителей Карелии просят поделиться вещами с малоимущими

Социальные работники Карелии оказывают услугу малоимущим гражданам по передаче одежды и предметов первой необходимости.

В республике социальные службы обеспечивают малоимущих граждан одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости.



Соцработники призывают жителей Карелии приносить ненужную одежду, чтобы после передать ее нуждающимся.



Можно приносить: одежду, обувь, средства гигиены, бытовую технику, посуду, школьно-письменные принадлежности, нижнее белье, постельное белье, полотенца.



Вещи принимают и выдают в обменном пункте петрозаводского отделения срочного социального обслуживания (улица Л. Чайкиной, 9).



Кроме того, предметы одежды и обуви принимают на базе кризисного отделения, с 08.45 до 17.00 по адресу: Петрозаводск, улица Кооперативная, 7-А.