Несколько десятков горожан пришли на прием в мэрию Петрозаводска

В администрации Петрозаводска продолжается день единого приёма граждан.

Как сообщает мэрия, на обращения петрозаводчан отвечают глава города Ирина Мирошник и специалисты всех структурных подразделений. Участие в работе также принимает руководитель общественной приемной главы республики по Петрозаводску Роман Пивненко.

На прием сегодня записаны несколько десятков горожан.

Большое количество обращений традиционно касается вопросов из области жилищно-коммунального хозяйства, а также социальной сферы.

Ситуации, требующие более детального изучения, взяты на личный контроль Ирины Мирошник и руководителей структурных подразделений. В течение месяца все заявители получат письменные ответы на свои вопросы.