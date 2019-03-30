Несколько десятков горожан пришли на прием в мэрию Петрозаводска

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В администрации Петрозаводска продолжается день единого приёма граждан.
Как сообщает мэрия, на обращения петрозаводчан отвечают глава города Ирина Мирошник и специалисты всех структурных подразделений. Участие в работе также принимает руководитель общественной приемной главы республики по Петрозаводску Роман Пивненко.
На прием сегодня записаны несколько десятков горожан.
Большое количество обращений традиционно касается вопросов из области жилищно-коммунального хозяйства, а также социальной сферы.
Ситуации, требующие более детального изучения, взяты на личный контроль Ирины Мирошник и руководителей структурных подразделений. В течение месяца все заявители получат письменные ответы на свои вопросы.
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