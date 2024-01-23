Несколько дорог на юге Карелии перекроют для проведения ралли

Ревущие спортивные машины нарушат девственную тишину карельских лесов в Приладожье.

Завершается подготовка к проведению I этапа чемпионата России по авторалли, I этапа Кубка Республики Карелия — ралли «Карелия 2024». Об этом напомнили власти Лахденпохского района.

Гонки, в которых будут участвовать около 60 экипажей, пройдут по региональным и муниципальным дорогам района.

В соответствии с приказом Минтранса Карелии, в пятницу и субботу, 26 и 27 января, на участках этих дорог будет ненадолго ограничено движение.

Список дорог можно увидеть ниже. В администрации района напомнили, что зрителям для просмотра ралли на СУ Эстерло, СУ Ринтала требуются пропуска. Для консультаций о правилах пограничного режима, а также по вопросам оформления пропусков и разрешений на въезд (проход) в пограничную зону, временное пребывание и передвижение в ней, граждане могут обращаться по телефонам: 8-01.79.8142-48 (Петрозаводск), 8-814-30-30-306 (Сортавала).